خلال أسبوع.. ضبط 126 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضبط 126 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت خلال أسبوع. أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع، عن ضبط 126 قضية (ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، اختراق وسرقة حسابات، انتحال صفة، نصب على المواطنين، ترويج لبيع أدوية مستوردة، ترويج لبيع آثار، ترويج لأعمال دجل"، عبر "الإنترنت" بنطاق مديريات الأمن بإجمالي 134 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و127 متهما. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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