تتزعمها سيدتان ومقاول.. سقوط عصابة السفر الوهمي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 14 قضية "تبديد، خيانة أمانة، نصب"، مسجل شقي خطر "سرقات متنوعة"، سبق اتهامه في 19 قضية متنوعة، شقيقتين إحداهما مطلوب التنفيذ عليها في قضيتي "تبديد، ضرب".

وبتفتيشهم ضُبط بحوزتهم 33 جواز سفر خاصة بأسماء مختلفة، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية مقابل مبلغ مالي 32 ألف جنيه للشخص.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.