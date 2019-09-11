محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على المال العام، خلال 30 يوماً.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 53 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة، "احتيال مصرفي، تسهيل استيلاء على المال العام، استيلاء على المال العام، استغلال نفوذ مزعوم، غسل أموال، كسب غير مشروع، اتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي وبضائع، سوق مال ومخالفات نقدية".

وبلغ إجمالي القضايا مبالغ نحو (907,634,187 تسعمائة وسبعة مليون وستمائة أربعة وثلاثون ألف ومائة سبعة وثمانون جنيه مصري 9,566,592 تسعة مليون وخمسمائة ستة وستون ألف وخمسمائة اثنين وتسعون عملات أجنبية مختلفة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 100 مليون.. جهود الداخلية في حماية الاقتصاد القومي خلال شهر(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.