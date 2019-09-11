مصدر أمني: ارتفاع عدد ضحايا حادث "ميكروباص صفط" المروع لـ10وفيات-(صور)‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير- أحمد النجار:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لمصراوي، إن السيارة كانت في اتجاه منزل جامعة القاهرة، وتسببت السرعة الزائدة وعطل مفاجئ في انحرافها عن الطريق، إذ فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدمت بالسور الحديدي الجانبي، ما نتج عنه سقوطها من الأعلى وتحديدا بشارع المدرسة.

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وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن مصرع 10 أشخاص -بينهم السائق- ومصابين اثنين حالتهما خطرة، ويخضعان للعناية الطبية الفائقة تحت إشراف طبي رفيع المستوى.

مدير أمن الجيزة وصل موقع الحادث بعد وقوعه بوقت وجيزة إذ تصادف تفقده للحالة الأمنية وسير العمل بعدد من الأقسام، وتلقى إشارة عبر جهاز اللاسلكي لدى مروره بمنطقة قريبة من موقع الحادث.

وزارة الصحة ممثلة في هيئة الإسعاف دفعت بعدد من سياراتها لنقل المصابين، إذ اقتصر العدد المبدئي على مصرع 5 أشخاص قبل ارتفاعه لـ 10 مع وفاة بعض الحالات في طريقها إلى المستشفيات.

وشكل اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، فريق بحث بمشاركة الفنيين للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، موجها بسرعة رفع حطام السيارة، وإصلاح الجزء المكسور من السور الحديدي.