قرض الملايين الوهمي.. ضبط خريج حقوق نصب على صاحبة شركة في 450 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مندوب تسويق بإحدى الشركات لقيامه بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء من مالكتها على 450 ألف جنيه بزعم مساعدتها في الحصول على قرض قيمته 15 مليون جنيه.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضرر إحدى الشركات "كائن مقرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة من موظف بأحد البنوك لقيامه بالنصب والاحتيال على مالكة الشركة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 450 ألف جنيه بزعم إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة قيمته 15 مليون جنية، من البنك على غير الحقيقة.

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تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "حاصل على ليسانس حقوق" مقيم بالقاهرة، حيث استغل المذكور طبيعة عملة كمندوب تسويق بإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك المشار إليه على تقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك وقام بالنصب والاحتيال على مالكة الشركة، والاستيلاء منها على مبلغ مالي قدره 450 ألف جنيه، عقب إيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على قرض باسم الشركة المملوكة لها ( على غير الحقيقة ) كما أوهمها بوجود بعض الاعتراضات على شركتها في الحصول على قروض وأنه يمكنه إنهاء تلك الاعتراضات من البـنـك والحصول على الموافقة لإعطائها قرض قيمته 15 مليون جنيه، حيث قامت بالتوقيع على 15 شيك بنكي، منسوب للبنك مانح القرض قيمه كل شيك مليون جنيه كضمان لذلك القرض.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة محل عمله وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكية وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف في المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها من مسئولي الشركة الشاكية في شراء شقة سكنية عقب ارتكابه الواقعة بمبلغ 500 ألف جنيه، وأنه قام بتزوير الشيكات البنكية المنسوبة للبنك بنفسه من خلال برامج الكمبيوتر عن طريق المحو والتعديل باستخدام ماسح ضوئي "سكان" وإعادة طباعته من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به بمسكنه وذلك لإيهام مالكة الشركة بجدية القرض وضبط بإرشاده عقد شراء الوحدة السكنية، المستندات الخاصة بقرض الشركة محل الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.