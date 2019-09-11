"السبكي": نجاح أول عمليات القلب المفتوح بمستشفى النصر للأطفال ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عمليات القلب المفتوح بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

وقال "السبكي" في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، إنه تم لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، إجراء عمليتي قلب مفتوح لحالتين وهما: عملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب بُطيني لقلب الطفلة حلا 4 سنوات، محوّلة من مركز عمر بن الخطاب.

أما الحالة الثانية، فعملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب أُذيني لقلب الطفلة سدى ٤ سنوات، محوّلة من مركز مصطفى كامل.

وأكد نجاح التداخلات الجراحية بالتعاون مع فريق على أعلى مستوى لتمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي للأطفال.