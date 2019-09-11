​شركة مياه الجيزة: نسبة التحصيل وصلت 90%.. ولدينا ملياري جنيه متأخرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، إن نسبة التحصيل وصلت لـ90%، وهذه من أعلى نسب التحصيل التي وصلت الشركة لها.

وأكد جمال الجوهري، رئيس القطاع التجارى، بشركة مياه الجيزة، أن نسبة التحصيل ارتفعت من 70 مليون إلى 200 مليون جنيه شهريا، وهو ما ساهم في رفع نسبة التحصيل بدرجة كبيرة.

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وأضاف الجوهري، في بيان اليوم، أن لدى الشركة متأخرات تصل لـ2 مليار جنيه سواء لدى الأهالي أو الجهات الحكومية التي تتبع المحافظة.

وحول جرائم سرقات المياه، أكد أن الشركة حصلت على الضبطية القضائية التي تمنح المحصلين سلطة تحويل المتقاعسين عن سداد فواتير المياه للنيابة، وتم تشكيل فرق متابعة لفحص العقارات التي تقوم بسرقة المياه، وتركيب عدادات مياه لها، مع توقيع غرامات سرقة المياه.

وشدد جمال الجوهري، رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الجيزة، على ضرورة إنشاء مباحث للمياه أسوة بمباحث الكهرباء، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة التحصيل لكافة الشركات وليس شركة مياه الجيزة فقط.