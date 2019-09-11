حزب الوفد يستعد لتدشين مبادرة دعم المرأة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت اللجنة التنسيقية لمبادرة الوفد مع المرأة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتدشين المبادرة بمحافظة الغربية، الأحد المقبل، وانعقاد المؤتمر الجماهيري بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بالمحافظة.

وبحثت اللجنة بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة بالحزب، والدكتورة أميرة أبوشقة، ولبنى فتحي مقرر اللجنة النوعية للبيئة، والحسيني الشرقاوي، أمين صندوق لجنة شباب الوفد في الغربية، الاستعدادات اللازمة وآليات تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية، للوصول إلى الفئات المستحقة.

وذكر الحزب أن المبادرة استكمال للحملة الرئيسية الوفد مع الناس التي أطلقها رئيس الحزب، وإيمانًا بأهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.