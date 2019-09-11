الصحة: مصرع وإصابة 12 شخصًا في سقوط ميكروباص صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.
وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.
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