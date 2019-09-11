محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية. ويشارك في فعاليات الدورة التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يعقد البنك المركزي المصري يوم الاثنين المقبل ورشة عمل عالية المستوى حول دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​مدبولي يفتتح أعمال الدورة 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.