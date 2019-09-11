أخبار مصر | "الآثار" تكشف عن مساهمات بلجيكا في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تكشف عن مساهمات بلجيكا في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه في عام 2012 تم توقيع اتفاقية تعاون مع سفارة بلجيكا بقيمة 2.1 مليون دولار للمساهمة في تطوير قصر البارون.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تفاهم ما بين مصر وبلجيكا لترميم وإعادة توظيف قصر البارون، حيث وقع وزيرا الآثار ووزيرة الاستثمار اتفاقية تعاون مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة، وذلك فيما يتعلق بالمشروع.

وتابع وزير الآثار، حتى الآن التكلفة الخاصة بالمشروع 104 مليون جنيه، والحكومة البلجيكية وفرت 15% من هذه التكلفة.

وأضاف، أنه خلال شهرين سيتم افتتاح القصر، وكان في حالة إنشائية ضعيفة جدا وتم ترميمه بدقة، كما تمت إعادة بناء السور الغير أثري للقصر، ونشكر بلجيكا علي المساهمة في المشروع.

والاتفاقية تأتي في إطار ترميم وإعادة توظيف قصر البارون والتي تصب في صالح أعمال تطوير وترميم القصر، ووزارة الآثار تسابق الزمن بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز مشروع ترميم قصر البارون.

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وتدرس الوزارة بالتعاون مع سفارة بلجيكا في القاهرة إعادة توظيف القصر فور الانتهاء من أعمال ترميمه، ويشمل المشروع إقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة وجمعيات المجتمع المدني.

وطبقًا لمقترح المشروع سيشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور و الوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط، والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة"هيليوبوليس والمطرية" عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وتم إنجاز فيما يقرب من 85% من أعمال ترميم القصر، ومن المقرر أن يتم افتتاح خلال شهر أكتوبر، حيث تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك.

كما تم الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبيه والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى والتمثال الرخامي بالموقع العام، وقد بلغت تكلفة أعمال المشروع ١٠٠ مليون جنية مصري.

والبارون بدأ بناء القصر عام 1907 وتم الانتهاء منه في 1911م وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 12.500 متر مربع يتوسطها مبنى القصر، وقد تم تسجيله في عداد الأثار الإسلامية بقرار من مجلس الوزراء رقم 1297 لعام 1993 م.

ويتكون القصر من طابقين وبدروم وتحيط به حديقة واسعة، يغلب عليه الطابع الهندوسي وخصيصًا زخارف واجهات القصر الخارجية، وتكسو واجهات القصر الأربعة العديد من التماثيل الهندية التي تمثل الألهة والأرباب وحراس البوابات.