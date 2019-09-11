أخبار مصر | دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جامعة الأزهر على مدار يومين بقاعة كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، دورة تدريبية للا سعافات الاولية للطلاب والطالبات الوافدين، وبحضور الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره نيره مفتاح عميدة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان الشال، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ومنسق الطالبات الوافدات بجامعة الأزهر، أن هذه الدورة تعقد ولأول مرة بالجامعة بهدف ثقل مهارات الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

كما أوضحت الشال ان فريق التدريب ضم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنات بقسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي، وقد ترأس فريق التدريب الدكتورة سعاد منصور، الأستاذ بطب بنات الأزهر.

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جدير بالذكر أن أروقة كليات جامعة الأزهر تشهد وجود عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الوافدين من حوالي 120 دولة على مستوى العالم، ويحظون جميعهم باهتمام خاص، لا سيما من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حيث تخصص لهم لقاءات شهرية بصفة مستمرة، إضافة إلى وجود برلمان الوافدين، والذي يعرض ويتابع كل ما يتعلق بالوافدين مع قيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة، لتذليل كافة العقبات أمامهم.

من جهة أخرى صرح الدكتور علاء الدين عبدالله رئيس قسم طب الأطفال بأسنان بنين القاهرة ونائب وحدة الجودة أن القسم يبذل جهودا كبيرة في خدمة المجتمع من خلال تشخيص وتوقيع الكشف الطبي المجاني على الأطفال تخفيفا على أولياء الأمور ومحدودي الدخل حيث يستقبل يوميا مايزيد عن خمسين حالة يقوم فريق متخصص من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باستقبالهم والتعرف على مشاكلهم لفحصها ثم إجراء الجراحة المناسبة لها.

وأضاف عبدالله في تصريحات صحفية أن أعضاء القسم ساهموا بشكل متميز في تجهيز الأوراق وتقديم الدعم لوحدة الجودة بالكلية حتى حصلنا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.