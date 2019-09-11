أخبار مصر | رئيس حي شرق مدينة نصر يتفقد المركز التكنولوجي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي شرق مدينة نصر يتفقد المركز التكنولوجي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بديوان الحى، وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأكد "الوصيف" خلال جولته التفقدية، على الاهتمام بطلبات الموظفين وسرعة إنجاز جميع المعوقات التي تواجهم، بالإضافة إلى حسن الأستقبال وتلبية جميع مطالبهم.

وشدد على مدير المركز التعليمي، بسرعة إنجاز الأعمال المقدمة من المواطنين سواء الشكاوي او طلبات إيداع.

وفي نفس الإطار، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على ضروري إنشاء مراكز تكنولوجيا، لمواكبتها عصر التطور لخدمة المواطنين، وتقديمها بصورة حضارية، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأضاف "المحافظ" أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

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وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.

وأضاف أنه سيتم من خلال هذا البرنامج إصدار جميع الخدمات والتراخيص التي تصدر للمواطن مميكنة، والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة مما سيساهم في تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لعوامل الفساد.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ساهمت في تكلفة إنشاء المراكز التكنولوجية من الناحية الإنشائية والمعمارية، وكذلك توفير الأثاث وخطوط الربط كما أنها من خلال التعاون مع وزارة التخطيط وبعض الجهات المانحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية وخطوط الشبكة الداخلية، كما قامت بتدريب ما يزيد عن (900) موظف بالأحياء على أساسيات الحواسب بالإضافة الى التدريب على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج.

وأضاف المحافظ أن مشروع تحسين خدمات المواطنين يعتمد على عدة محاور تتمثل في تبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة العمل، وتوفير النظم والتطبيقات الرقمية وتفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني، وتنمية الموارد البشرية، ورفع الوعي لدى المواطنين.

ولفت المحافظ أنه تم إعداد دليل موحد للخدمات المقدمة للمواطنين وتم نشره على جميع الأحياء للالتزام به عند تقديم الخدمات تضمن الإجراءات والنماذج والمستندات والرسوم المطلوبة وتم نشره على البوابة الالكترونية للمحافظة لتعريف المواطن به، كما تم تبسيط إجراءات عدد 10 خدمات تقدمها الأحياء ومنها خدمة تراخيص البناء.