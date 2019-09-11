أخبار مصر | سيلفيا نبيل: اجتماعات "خطة البرلمان" بأمريكا تتم على مستوى عالي من الاحترافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل: اجتماعات "خطة البرلمان" بأمريكا تتم على مستوى عالي من الاحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إنّ الاجتماعات التي عقدها وفد لجنة الخطة والموازنة بأمريكا حتى الأن كانت على مستوى عالي من الاحترافية الفنية.

وأضافت سيلفيا نبيل أن المقابلات تتم مع جهات اقتصادية مهمة وفعالة في المجتمع الأمريكي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي وسينعكس على جودة موازنة البرامج والأداء، وأكدت رئيس اللجنة الفرعية خلال كلمتها أنها فخورة بوجودها في هذا البرلمان ولجنة الخطة والموازنة كرئيسة للجنة الفرعية، لأنها توضح صورة إيجابية للتغير الإيجابي في السياسة المصرية لأنها تمثل ثلاث فئات لم تكن تأخذ حقها بالشكل الكافي وهم"الشباب والمرأة والمسيحيين"، ورغم ذلك لم تجد صعوبات لمباشرة عملها، مضيفة " في اغلب الأحيان كنت أرأس اجتماعات أنا أصغر سنًا فيها، وهذا هو التغير في الأيدولوجية".

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كما توجهت بالشكر للدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، لأنه يعطي كل رئيس لجنة فرعية فرصته كاملة، ويفسح له المجال كي يكون قائد ومبدع وبالتالي نصل إلى نتائج أفضل، مُشيرة إلى أن وفد اللجنة عقد اجتماعين أمس الثلاثاء مع بممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، للحديث حول موضوعين رئيسيين الأول هو موازنة البرامج والاداء، والثاني مكتب الموازنة البرلماني، لافتة إلى أن الدكتور حسين عيسي ألقى كلمة تعريفية بما وصلنا له من تطورات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وأنها تحدثت عن بعض التفاصيل الفنية للتنفيذ والوضع الراهن الذي وصلت له التطورات برنامج التحول لموازنة البرامج والاداء.

وأضافت سيلفيا نيبل أنه كان هناك مداخلات من قبل الأستاذ محمد السبكي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط للمتابعة حول موازنة البرامج والأداء، وتابعت:"اليوم يعقد وفد اللجنة ثلاثة لقاءات هامة مع ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، ومعهد السياسة المالية والبنك الدولي بالعاصمة واشنطن، لمناقشة استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، والنواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.