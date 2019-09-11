أخبار مصر | برلمانية: مؤتمرات الشباب فرصة للتواصل بين الشباب ومسئولي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مؤتمرات الشباب فرصة للتواصل بين الشباب ومسئولي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مؤتمر الشباب المقرر عقده السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، فرصة إيجابية للتواصل بين الشباب ومسئولي الدولة، وسماع وجهة نظر الطرفين والتحاور حولها في جميع الملفات محل الاهتمام المشترك.

وأشارت عطوة، إلى أهمية مؤتمرات الشباب في تعزيز التواصل ومناقشة القضايا والهموم التي تواجهم، وبحث آليات لحلها، لافتة إلى حرص الدولة والحكومة على تنفيذ كامل التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات السابقة وعلى الأخص منها لجنة العفو.

وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأهمية مشاركة الشباب في المؤتمر والحرص على التواصل مع الرئيس، والتسجيل على الموقع الرسمي لحضور فعاليات المؤتمر.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن المؤتمر الوطني للشباب، والذي ينعقد في نسخته الثامنة السبت القادم، يعد فرصة مهمة لعرض أفكار وتطلعاتهم وإشراكهم في المسئولية وصناعة القرار، وأكد أن تتابع مؤتمرات الشباب يخلق نقاشا مفتوحا بين الرئيس والشعب المصري للمصارحة وكشف الحقائق وتوضيح الصعوبات والتحديات والخطط المستقبلية، مضيفا إن مؤتمرات الشباب منذ انطلاقها في 2016 وحتى المؤتمر الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في خلق كوادر شبابية جديدة.

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وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن مؤتمرات الشباب أرست قواعد المصارحة والحوار المفتوح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، وشرح كافة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وأسبابها ونتائجها، ما أغلق المجالات على إثارة الشائعات والبلبلة، مضيفا إن أفكار الشباب ورؤاهم ومقترحاتهم تفيد الدولة.