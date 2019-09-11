أخبار مصر | تفاصيل ربط المدن الجديدة بطرق ووسائل نقل ومواصلات لتيسير تنقل المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل ربط المدن الجديدة بطرق ووسائل نقل ومواصلات لتيسير تنقل المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بحضور رئيسي هيئتي السكة الحديد والأنفاق.

هدف اللقاء:

جاء اللقاء بهدف بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة ومتابعة المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل.

تفاصيل اللقاء:



- في بداية اللقاء أكد الوزير على أن هناك شبكة ضخمة من الطرق يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

- التأكيد على أن ربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية بطرق ووسائل نقل ومواصلات تعمل على تيسير تنقل المواطنين مثل طريق القاهرة السويس والقاهرة الاسماعيلية والقاهرة العين السخنة بالإضافة إلى الدائري الإقليمي والأوسطي. - في بداية اللقاء أكد الوزير على أن هناك شبكة ضخمة من الطرق يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.- التأكيد على أن ربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية بطرق ووسائل نقل ومواصلات تعمل على تيسير تنقل المواطنين مثل طريق القاهرة السويس والقاهرة الاسماعيلية والقاهرة العين السخنة بالإضافة إلى الدائري الإقليمي والأوسطي. توصيات اللقاء:

خلال اللقاء طالب الوزير وفد البنك بسرعة إنهاء إجراءات التعاون الاستثماري في مشروع المونوريل خاصة بعد التوقيع مع تحالف بومباردييه العالمية لتنفيذ المشروع. Advertisements أبرز مباحثات اللقاء:



أولا التعاون في مجال السكك الحديدية: