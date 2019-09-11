أخبار مصر | تفاصيل ربط المدن الجديدة بطرق ووسائل نقل ومواصلات لتيسير تنقل المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل ربط المدن الجديدة بطرق ووسائل نقل ومواصلات لتيسير تنقل المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هدف اللقاء:
جاء اللقاء بهدف بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة ومتابعة المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل.
تفاصيل اللقاء:
- في بداية اللقاء أكد الوزير على أن هناك شبكة ضخمة من الطرق يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
- التأكيد على أن ربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية بطرق ووسائل نقل ومواصلات تعمل على تيسير تنقل المواطنين مثل طريق القاهرة السويس والقاهرة الاسماعيلية والقاهرة العين السخنة بالإضافة إلى الدائري الإقليمي والأوسطي.
توصيات اللقاء:
خلال اللقاء طالب الوزير وفد البنك بسرعة إنهاء إجراءات التعاون الاستثماري في مشروع المونوريل خاصة بعد التوقيع مع تحالف بومباردييه العالمية لتنفيذ المشروع.
أبرز مباحثات اللقاء:
أولا التعاون في مجال السكك الحديدية:
- الاهتمام بعوامل السلامة والأمان.
- الاهتمام بتدريب العنصر البشري على أحدث أنواع التكنولوجيا.
- التباحث حول إمكانية التعاون الاستثماري في خط سكة حديد المنصورة دمياط الجديدة ومشروع مترو ابوقير وتطوير وأعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية.
- إمكانية التعاون الاستثماري لإنشاء خطوط نقل سريع للأتوبيسات "BRT"، في حارات منفصلة لتلك الخطوط، والتي تتميز بسعة نقل عدد كبير من المواطنين.
ثانيا التعاون في الطرق والكباري:
- وجود فُرص إستثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ 7 محاور على النيل، هي (محور بديل خزان أسوان – كلابشة – قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- ) بتكلفة 9.485 مليار جنيه، وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر مضيفا أنه سيتم بدءًا من 1 7 2020 طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد وأن هذه المحاور يمكن أن تكون مجالا للتعاون بين الجانبين.
ثالثا التعاون في الموانئ البرية والجافة:
- أهمية هذا المشروع خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.
- مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.