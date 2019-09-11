أخبار مصر | الجيزة تستجيب لشكاوي مواطنيها.. وتشفط مياه الصرف بالمنيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تستجيب لشكاوي مواطنيها.. وتشفط مياه الصرف بالمنيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، شكوى من أهالي منطقة المدينة المنورة بشارع المدبح بالمنيب، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع ووصولها لأكشاك الكهرباء.

ووجه اللواء أحمد راشد، حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لعمل اللازم وتم تغيير خط الصرف الصحي بطول 35 م بكل من شارع المدينة المنورة وامتداد شارع محمد بيومي وغلق المياه عن المنطقة، وتطهير كافة بيارات الصرف الصحي وغرف التفتيش بجميع الشوارع المحيطة، كما تم مراجعة كافة وصلات المياه الرئيسية والفرعية.

كما قامت شركة كهرباء الهرم بتحويل خطوط الكهرباء لمحول آخر.

وفي نفس السياق تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحمله المكبرة التي نفذها حي العمرانية بشارع العريش لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة المخالفات، التى تعوق حركة سير السيارات والمواطنين.

حيث اطلع راشد علي النتائج التي اسفرت عنها الحمله المفاجئة التي تم شنها، حيث تم رفع عدد كبير من الإستاندات الحديدية التى يقوم الباعة الجائلون بنشرها فى الشارع لعرض منتجاتهم وعربات المأكولات والأوتاد الحديدية والإعلانات الغير مرخصة.

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كما تمت إزالة عدد كبير من إشغالات المقاهي والكافيتريات المخالفة والمنشأت التجارية ورفع ثلاجات العرض والفاترينات والكراسي ومولدات كهربائية.

وتأتي الحملة التي شنتها محافظة الجيزة بشارع العريش وهو أحد أكبر الشوارع التجارية الشهيرة بالمحافظة في إطار سلسلة الحملات اليومية التي تنفذ علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن والتي يتم التركيز فيها على إزالة المخالفات والإشغالات مهما بلغ حجمها لردع المخالفين وقد شهدت الحملة تواجد ميداني من محمد نور رئيس حي العمرانية حيث تم تمركز الحملة لضمان عدم عودة الإشغالات مجددا بالشارع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال الحملة التي نفذها حي الدقي لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بشوارع التحرير والنور ووزارة الزراعة، والتي أسفرت عن رفع إشغالات بواسطة 6 سيارات نقل كبيرة.

وتابع راشد الحمله التي نفذها حي الهرم لرفع المخلفات وإشغالات المحلات والمنشأت التجارية بشارع المنشية بمنطقة الطوابق، حيث تم رفع كافة أوجه الأشغال ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

