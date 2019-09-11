مصر | عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، إلى مصرع 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.
وكما تلقت الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب، أعلى محور صفط اللبن وسقوطها بالأسفل.
وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وتقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة رغم وجود طرق جديدة.
وقالت إيمان، إن معدلات حودث الطرق ارتفعت فى بلادنا بشكل غير مسبوق لتتصدر الإحصائيات الخاصة بعدد الوفيات والإصابات السنوية للمواطنين الذى نفقدهم سنويًا بأعداد مفزعة، حيث نفقد سنويًا أعدادًا تزيد على ٢٦ ألفًا من الموتى بسبب الحوادث غير عشرات من الألوف من المصابين، وأرجعت النائبة البرلمانية ارتفاع معدلات الحوادث إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ الأولى: تتعلق بطبيعة المركبات ومدى متانتها وجودتها، أما البعد الثاني: فهو يعود للعنصر البشري، حيث أن 70 % من حوادث الطرق التي تشهدها مصر تعود إلى رعونة السائقين والقيادة الخاطئة وسرعة المتجاوزة عن الحد.
ونوهت النائبة إيمان خضر، إلى أن الكثير من الطرق بين المدن والقرى ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها، وهو ما يتسبب فى ارتفاع حوادث القتل والإصابات فضلًا عن الخسائر المادية للسيارات التى يتم تحطيمها أو احتراقها وانقلاب بعضها ما يشكل خسائر مالية للمواطنين بالمليارات.