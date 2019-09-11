مصر | عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، إلى مصرع 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

وكما تلقت الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب، أعلى محور صفط اللبن وسقوطها بالأسفل.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.