مصر | 28 سبتمبر.. الحكم على 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 28 سبتمبر.. الحكم على 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 28 سبتمبر الجاري للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي ومحمد السعيد.

وتضمن أمر الاحالة بأن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهره والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تهمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثاني والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وأخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

وكما شرعوا في قتل مجندين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوش لقتلهم.

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والمتهمون هم: محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوي ومحمد إبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكري ومحمود عبد الله ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن وإسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد علي وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهاني عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.

وأضافت النيابة بأن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

