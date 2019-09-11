مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": براءة صفوت حجازي بـ"التخابر مع حماس".. ومصرع وإصابة 10 في صفط اللبن

حيث قضت ببراءة كل من: صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس) والحسن خيرت الشاطر (طالب – محبوس) وعيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – محبوس) وإبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس) وكمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس) وسامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم-محبوس)، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس " والتي تضم 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 13 متهما آخرين هاربين.

مصرع وإصابة 10 مواطنين في سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

فيما ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، إلى مصرع وإصابة 10 مواطنين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

قاضي "التخابر مع حماس": محمد مرسي كان مؤهلا للعقاب وفق الأدلة والقرائن

Advertisements

أما الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، فقد أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس " والتي تضم 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 13 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

حيث قالت المحكمة في نص الحكم إنه بالنسبة للمتوفى إلى رحمة مولاه محمد مرسي العياط الثالث بأمر الإحالة الذي اتهمته النيابة العامة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وتولي قيادة بجماعة إرهابية، فقد كان مؤهلا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن، وتسجيلات بصوته شهدت على ثبوت جريمة التخابر بحقه وحق من ادين بها، بيد أن وفاته حجبت المحكمة قانونًا على انزال العقاب به، وبات أمره معقودًا بيد الخالق، عالم الغيب والشهادة الذي يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعملًا بحكم المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية تقصضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

ننشر أسماء 8 متهمين محكوم عليهم بالحبس سنة بقضية أحداث شغب "عفروتو"

وقضت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 8 متهمين بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 100 جنيه، وبراءة 94 آخرين، في الحكم على 102 متهم "مخلى سبيلهم"، لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

مجلس القضاء الأعلى ينتهي من تلقي التظلمات على الجزء الثاني من الحركة القضائية

وكما انتهى اليوم الأربعاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر من تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2019 – 2020، حيث كان المجلس قد حدد فترة أسبوعا لتلقياها بدءا من الخميس 5 سبتمبر وحتى اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

"التخابر مع حماس".. مصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة

فيما أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمصادرة أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس " والتي تضم 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 13 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا، وأمرت المحكمة بوضعها تحت تصرف المخابرات العامة ، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

"33 جواز سفر مزور".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي السفر

وتمكنت أيضا مباحث قسم شرطة حدائق القبة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من: صاحب مكتب مقاولات، مطلوب التنفيذ عليه في 14 قضية "تبديد، خيانة أمانة، نصب"، ومسجل خطر متهم في 19 قضية، وشقيقين مطلوب التنفيذ عليهما في قضايا ضرب وتبديد.