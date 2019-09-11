شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مصر تستعيد عافيتها وماضية في طريقها الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، وأضاف قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح.

وأضاف «قرقاش» عبر حسابه على «تويتر» مع كل زيارة إلى القاهرة أرى ان مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززه نجاح مصر.

وشارك قرقاش، في الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بالقاهرة، وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكري، قال قرقاش إن «اجتماع مثمر مع وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادةً وشعبًا».