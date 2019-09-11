شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة للاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بـ3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

​تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات، تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة 7500 فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، الأربعاء، إن مساحة الأرض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، مضيفة أن ذلك تم عبر عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الهيئة أنه بالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، ‏فضلا عن ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.