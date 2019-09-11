شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة للاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بـ3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات، تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على مساحة 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، الأربعاء، إن مساحة الأرض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، مضيفة أن ذلك تم عبر عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الهيئة أنه بالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، فضلا عن ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
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