شكرا لقرائتكم خبر عن «إذاعة الأغاني» تعتمد برنامجًا يوميًا بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني، البرنامج اليومي الخاص بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وذلك الخميس المقبل، معلنًا أن اليوم يعتبر وثيقة وفاء واعتراف بعطاء الموسيقار الكبير.
وأضاف أن البرنامج اليومي عبارة عن احتفالية على مدار اليوم لأجمل إبداعات بليغ حمدي لكل نجوم الغناء، والتي تم اختيارها بميزان حساس لكى تشبع المستمع العاشق لألحان بليغ.
ونعد المستمع أنه لن يستطيع أن يبتعد عن أثير إذاعة الأغاني في ذكرى بليغ لتنوع الغنائية بين أروع ما قدم بليغ من أغان عاطفية ووطنية ودينية والأغاني القصيرة والطويلة فضلا روائعه مع كوكب الشرق والعندليب.
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