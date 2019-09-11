شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة»: تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال «المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة: تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030»، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 11 – 12 سبتمبر 2019 في القاهرة، وذلك برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني: «تعقد المنظمة هذا المؤتمر في نسخته الأولى حرصا منها ومن شركاؤها العمل سويا من أجل المساهمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الصحي خاصة في موضوع المؤتمر وهو تعزيز صحة المرأة، لقد سعت العديد من الدول العربية إلى تعزيز قوانينها وأنظمتها وبرامجها وتوجيه كافة إمكاناتها للنهوض بصحة المرأة العربية وذلك في ضوء الارتباط الوثيق بين صحة المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل دورها في بناء مجتمع صحي معاف يمتلك القدرة على تحمل أعباء ومسؤولية إدارة واستغلال الموارد وتحقيق التنمية».

وأضاف القحطانى أن المنظمة تسعى من وراء عقد هذا المؤتمر إلى مناقشة آليات تمكين المرأة العربية صحيًا للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة وصولا إلى مجتمع صحي سليم ومعاف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن بين الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها والمحاور والموضوعات التي يناقشها خلال جلساته التي تعتمد على الحوار البناء والتفاعل بين الخبراء والمشاركين بما يساهم في معالجة وطرح موضوع يهم المجتمعات العربية ألا وهو تحسين صحة المرأة والت تعد مطلبًا أساسيا في تعزيز التنمية والقدرة على الصمود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.