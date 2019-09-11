شكرا لقرائتكم خبر عن «البناء المخالف» يُقيل رئيس وحدة محلية بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الأربعاء، رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب الإهمال والتقاعس عن العمل وعدم التصدي لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية، مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لقرى الوحدة المحلية بباسوس وشلقان، حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية، وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، بتشكيل لجنة لحصر جميع المخالفات بالوحدة من التعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإشغال طريق وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ اللازم قانوناً حيال هذه المخالفات الصارخة.