شكرا لقرائتكم خبر عن رواق الجامع الأزهر ينظم ندوة عن «الإسلام والعلاقة مع الآخر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد رواق الجامع الأزهر ندوة، الأربعاء، تحت عنوان «الإسلام والعلاقة مع الآخر»، حاضر فيها الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، والدكتورعبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

في بداية الندوة، قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إن يوم عاشوراء هو يوم عظيم من أيام الله، نجى الله فيه سيدنا موسى – عليه السلام- من ظلم فرعون وقومه، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رأى اليهود يصومونه تعظيمًا له، فقال صلى الله عليه وسلم «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فصامه، وأمر بصيامه، وصار صيامه سنة لدى المسلمين.

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وأوضح المشرف على الرواق الأزهري أن هذا اليوم يشهد على أن هناك نقاط التقاء وتلاحمًا بين أصحاب الديانات، فلا وجود لخصومة أو تشاحن بل احترام وتعايش مع الآخر، وهذه من الأمور التي أوصى بها ديننا، مؤكدًا أنه «من الواجب علينا أن نعلم شبابنا هذه الأمور، خاصة في هذه الآونة التي يظن البعض أن اختلاف الأديان يدعو إلى النفرة والتشرذم».

ندوة برواق الأزهر

من جانبه، أشار عبدالفتاح العوارى إلى أن الإسلام يحترم شعائر الآخرين وأن رسالات السماء أتت لتجعل الناس يعيشون آمنين مطمئنين يعمهم الأمن والسلام والطمأنينة لأن أصل الرسالات السماوية واحد فكلها خرجت من مشكاة واحدة ليضع كل نبي لبنة في بناء التوحيد.

فيما أكد الدكتور محمد حسن سبتان، أن المسلمين يتعاملون مع أصحاب الملل الأخرى بالخلق الحسن، لأن الله أمرهم أن يقولوا حسنًا للناس جميعا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين خيرًا، فقال صلى الله عليه وسلم «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة».

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات «شبهات وردود»، التي يعقدها رواق الجامع الأزهر، بهدف تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق، والحث على تهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.