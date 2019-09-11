شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «التعليم» تتابع سير أول أيام العام الدراسي بالمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مديرو المديريات التعليمية، الأربعاء، عددًا من المدارس في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لقيادات المديريات بمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 على مستوى الجمهورية، للتأكد من انضباط وانتظام جميع الطلاب داخل الفصول والقاعات، والتأكد من نظافة المدارس، وإعلان قوائم الفصول والجداول بجميع المدارس، والاطمئنان على وصول الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها على التلاميذ.

كما اطمأن مديرو المديريات على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

وتفقد الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح عدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد بمدرسة مطروح الرسمية لغات.

كما تابع الدكتور السيد الفيومي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع مدارس أسوان، حيث تم استقبال عدد 101 ألف و616 تلميذ (عربي/لغات/خاص) في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وبلغ إجمالي عدد التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي 75 ألف 816 تلميذ وتلميذة موزعين على 470 مدرسة، بينما بلغ إجمالي عدد الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني 25 ألف و800 طفل وطفلة موزعين على 318 روضة بمعدل 818 قاعة.

وفى نفس السياق، قام محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بجولة ميدانية على عدد من مدارس المحافظة؛ لتفقد سير العملية التعليمية في اليوم الأول للدراسة للصفوف الأولى، مصرحًا بأن عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي 86782 والصف الثاني الابتدائي 88187 ورياض الأطفال 35154 طفل على مستوى محافظة الفيوم.

كما تفقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية استقبال المدارس للطلاب في العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى بمدارس الإسكندرية.

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وفى ذات السياق، أكد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن مدارس المحافظة استقبلت تلاميذها بعد تجهيزها بالكامل وتهيئة الفصول وقاعات رياض الأطفال وفق المنظومة الجديدة، مع تهيئة المناخ الملائم للطلاب في ظل أن مدارس المحافظة نموذجية وتوفر للطالب كافة سبل الراحة والأمان.

ومن جانبه، تفقد صلاح فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عدد من مدارس المحافظة والتأكد من انتظام أكثر من 238 ألف تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال بجميع أنواع المدارس الحكومية والرسمية «عربي ولغات»، والخاصة «عربي ولغات» و«اليابانية»وسط إعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

ومن جهته أكد حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال مدير المديرية بمحافظة شمال سيناء، أن مدارس المحافظة استقبلت عدد26001 تلميذًا وتلميذة بصفوف K G المستوى الأول والثاني والصف الأول والثاني الابتدائي.

ومن جانبه، تابع السيد أحمد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط استعدادات الأمن والسلامة بمدارس المحافظة، واستلام التلاميذ للكتب المدرسية، وبداية العمل من اليوم الأول حسب الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة.

كما تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات في أول أيام العام الدراسي الجديد 2019/2020، وكان في استقباله محمد حامد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، طارق عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، مهنئًا التلاميذ وهيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد ومتمنيًا للجميع عام دراسي مثمر وموفق.

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بالنظام المدرسي وانتظام المعلمين، كما تناقش مع تلاميذ وتلميذات المدرسة، مُبديًا إعجابه بالجيل الجديد الواعد الذي يشهد منظومة جديدة بمواصفات دولية، مؤكدًا حرصه دائمًا على سلامة وراحة التلاميذ.

ومن جانبه، ثمّن محمد حامد عقل حرص اللواء المحافظ على تفقد العملية التعليمية بجنوب سيناء في أول أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أنه تقرر هذا العام بجنوب سيناء قبول عدد 2140 تلميذًا وتلميذة بالمستوى الأول رياض أطفال، كما تقرر قبول عدد 2599 تلميذًا وتلميذة بالمستوى الثاني برياض الأطفال، كما التحق بالصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة عدد4121 تلميذًا وتلميذة، أما الصف الثاني الابتدائي فالتحق به عدد 3796 تلميذًا وتلميذة.