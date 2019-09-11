شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع ٤ اتفاقيات تمويلية لـ«التضامن» و«العاصمة الإدارية» و«المالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، توقيع ٤ اتفاقيات بمقر المجلس بخصوص تمويل «تكافل وكرامة» والعاصمة الإدارية وتشابكات التأمينات والمعاشات.

وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاق لفض اشتباك بين المالية وهيئة التأمينات وصندوقيها، والتي بموجبها سيتم سداد ١٦٠.٥ مليار جنيه كمرحلة أولى من الأقساط لصالح الهيئة، مشيرة إلى أن الاتفاق تاريخي وهو الخطوة الأولى لفض تشابكات مزمنة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنقية تكليفات الرئيس وسيتم فض تشابكات بـ ٨٩٨ مليار جنيه بين المالية والتضامن وتمت عبر الجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعة من البنك الدولي، مضيفًا: «أننا سنسدد المرحلة الاولى للتأمينات والمعاشات ووفقا للقانون الجديد على أن تزيد ٥٪ كل عام وعلى مدار ٥٠ سنة سيصل المجموع إلى ٤٥ تريليون جنيه».

وأكد «معيط» أنه «لمدة ٥٠ سنة لن تكون هناك تشابكات وسيتم عقد اجتماع في مارس من كل عام بين المالية والتضامن لتحديد ما تم سداده وتأمينه لضمان عدم وجود تشابكات تنتج»، مشيرًا إلى

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أنه «تم توقيع اتفاقية بين التضامن مع البنك الدولي لدعم نقدي مشروط لبرنامج تكافل وكرامة لمدة ٣ سنوات بدأت ٢٠١٥ والآن وسيتم الحصول على تمويل آخر للاستفادة من الممارسات الدولية».

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاتفاق تضمن تمويل ٨ مليارات دولار وهو تمويل جيد تابعناه مع البنك الدولي وسيساعد في تحسين دخل المواطن المصري، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات في التعليم والصحة ومشروع التضامن هو ناتج عن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشري.

وتابعت «نصر» أن هناك مفاوضات ثنائية أخرى وسيكون تمويل مشروع التضامن متضمن ١٦ مشروعًا طويل الأجل في السداد وفترة سماح ٥ سنوات.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم توقيع عقد مع العاصمة الإدارية لتحويل المدينة إلى مدينة ذكية بتكلفة ٤٠ مليار جنيه.

وأكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن التعاقد هو أهم عقد في العاصمة الإدارية مع المصرية للاتصالات وسيكون المبلغ من كامل شركة العاصمة الإدارية وعلى رأسها تكلفة مشروع القرية الذكية في العاصمة الإدارية، التي ستكون ذكية.

كما تم توقيع اتفاق لتمويل شبكات ري حديثة بين وزارة الري والبنك الأهلي المصري.