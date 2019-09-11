شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشهد انطلاق مؤتمر «آفاق التعاون العربي الإفريقي» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق فاعليات الملتقى التعاوني العربي الإفريقي حول «آفاق التعاون العربي الإفريقي» بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، والذى ينظمه الاتحاد العام للتعاونيات.

وأكد المحافظ على أن الاتحاد العام للتعاونيات له دور كبير في الارتقاء بالدولة، مشيرا إلى العلاقة القوية بين الدولة العربية والإفريقية، موضحا أن التعاون بين الدول الإفريقية والعربية يفتح الطريق أمام كافة المنتجين للحصول على أعلى عائد من منتجاتهم بدلا من خضوعها للأسعار المتدنية التي يشترى بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خير إفريقيا لابد أن يكون لإفريقيا.

ولفت «عبدالله» إلى أن المحافظة تسعى دائما لاستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية والتي تسهم في تنشيط حركة السياحة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لاستضافة تلك الأحداث.