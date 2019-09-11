شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 21 ألف فدان من محصول الأرز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حصاد مساحة 21252 فدان أرز، وكبس وتجميع 15786 طن قش أرز، منذ بدء موسم حصاد المحصول حتى الآن، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275542 فدانا بنطاق دائرة المحافظة.

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وأكد المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مشدداً على بذل كافة الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

من جانبه، أوضح المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أنه تم تجهيز 29 نقطة تجميع قش الأرز بنطاق دائرة المحافظة حتى الآن استعدادا لاستلام وكبس 551084 طن قش من المزارعين، لافتاً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية وإتباع كافة السبل لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث والحفاظ على نظافة البيئة.

وأضاف مدير مديرية الزراعة أنه تم إعداد وتنفيذ 159 ندوة إرشادية للفلاحين والعاملين بالإدارات الزراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتعريف بالطرق السليمة لتخزين محصول الأرز وسبل تدوير المخالفات الزراعية وذلك استعدادا لاستقبال موسم حصاد الأرز.