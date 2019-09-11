شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر الطبية تجري ٢٥٣ عملية جراحية وتفحص ٥١٧٨ مريضًا بالواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية أعمالها، حيث وقعت الكشف الطبي على ٥١٧٨ حالة، كما أجرت ٢٥٣ عملية جراحية متوسطة وكبرى، شملت جراحات العظام والمسالك البولية والمناظير، وجراحات الأنف والأذن والحنجرة والرمد، وأمراض النساء والولادة والأسنان.

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وأثناء مغادرة القافلة، فجر الأربعاء، وردت استغاثة من أحد الأهالي بوجود حالة تعانى من أعراض تسمم بمستشفى الواحات البحرية العام، وتحرك على الفور فريق أطباء الباطنة والمخ والأعصاب نحو المستشفى، وتم عمل اللازم للحالة وإنقاذها وتحويلها لمعهد السموم.

من جانبهم، وجه أهالي الواحات البحرية الشكر لشيخ الأزهر على قراره إيفاد القافلة، كما عبروا عن تقديرهم لما بذله أعضاء القافلة من جهد كبير لتخفيف آلامهم ومعاناتهم.

جدير بالذكر أن القافلة الموفدة إلى الواحات انقسم عملها إلى مرحلتين، الأولى تخصصية في الأنف والأذن وبدأت عملها يوم الثلاثاء ٣ سبتمبر الجاري واختتمت عملها يوم ٦ سبتمبر بعد إجراء ٩٧ عملية جراحية؛ حيث تكونت من ٣ أطباء تخدير و٢ أنف وأذن، وبدأت أعمال المرحلة الثانية للقافلة في باقي التخصصات يوم ٧ سبتمبر حتى ١١ سبتمبر، وضمت ٢٣ طبيبًا في ١٤ تخصصًا.