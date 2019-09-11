شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين على المنشآت الطبية والعاملين بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريراً عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب مثل هذه الاعتداءات والتجاوزات.

ووجه مجلس الوزراء الشكر للعاملين في مختلف التخصصات الطبية على الجهود التي يبذلونها من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مناشداً جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي أو التجاوز في حق من يقومون بواجباتهم لخدمتهم.. وتم التوجيه بدراسة تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أي مخالفات في هذا الصدد.