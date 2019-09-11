شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «عالم المغرب» على مدرسة بمسقط رأسه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية، إن أحد أفراد أسرة عالم الذرة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم، قد تقدم له بطلب لإطلاق اسم العالم على إحدى مدارس كفر تصفا.

Advertisements

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم عرض الأمر على التربية والتعليم والمجلس التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أنه لن يتأخر عن الموافقة على هذا الطلب.

كانت أسرة الراحل عالم الذرة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم قد تلقت العزاء في العالم المصري، الذي توفي الأسبوع الماضي، إثر أزمة قلبية في دولة المغرب، بعد تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية وذلك بدار المناسبات بالقرية بحضور المئات من أبنائها.

وأدى المئات من أهالي قرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية صلاة الجنازة على جثمان الدكتور أبوبكر عبدالمنعم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر القرية مسقط رأسه والذى كان قد توفى بالمغرب.