سحب الكثافات من أعلى الطريق الدائري وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

رصدت الخدمات المرورية المعينة على الطريق الدائري وجود كثافات متحركة على الطريق نتيجة سقوط حمولة "سيارة أسياخ حديد" بالمنطقة الكائنة أعلى الطريق الدائري قبل نزلة الأوتوستراد تجاه القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى وجود أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بمنطقة المريوطية تجاه الهرم للقادم من القاهرة الجديدة، ما أدى إلى وجود كثافات عالية على الطريق الدائري، ما دفع بعض سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" إلى العزوف عن السير في هذا الطريق.

على الفور قامت قيادات المرور بالإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بسيارات أجرة "ميكروباص" لتسيير حركة نقل المواطنين إلى المناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، كما تم تجنيب معدات رفع كفاءة الطريق لسحب الكثافات، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها تحت إشراف الإدارة العامة للمرور وتعيين الخدمات المرورية بالمنطقة لملاحظة الحالة.