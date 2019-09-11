ضبط مالكة محل استولت على مليون ونصف من 4 أشخاص بزعم توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على إحدى السيدات، لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغًا من "4 مواطنين -مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون ونصف المليون، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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أكدت التحريات صحة الواقعة أن وراء ارتكابها "مالكة محل ملابس جاهزة -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.