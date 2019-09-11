ضبط عامل حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة الناري في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عامل، لقيامه بإدارة منزله كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وبحوزته 6 قطع سلاح ناري. معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام "عامل –له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة" بإدارة منزله كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمنزله، وعُثر بحوزته على "6 فرد خرطوش -12 طلقة من ذات العيار -مسدس صوت -الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع". وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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