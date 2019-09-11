قضايا الدولة تطالب بحل جمعية "أطباء مصر" لارتكابها مخالفات مالية وإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد، طالبوا فيه بحل جمعية أطباء مستشفى مصر للطيران الخيرية، وتصفية أموالها.

وحمل الطعن رقم 48177 لسنة 73 ق، وذكر أن الجمعية خالفة قانون الجمعيات الأهلية، وارتكبت مخالفات مالية وإدارية تصطدم مع القانون رقم 70 لسنة 2017.

وأضاف الطعن أنه توافر بشأنه الأسباب التي توجب حلهما وذلك لمخالفتهم القانون، وما انشئوا من أجله من خدمة المجتمع، بالإضافة إلى عدم السعي في توفيق أوضاعها.