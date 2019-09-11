بالصور.. مصرع 5 أشخاص سقطت بهم سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

سقطت سيارة اليوم الأربعاء، من أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، وانتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المرور وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري وسقطت على الأرض، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

انتقلت قوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة، فيما تنقل سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين لنقلهم للمستشفيات.