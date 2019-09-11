قتلوا متهم وأصابوا شرطي.. مصرع مسجل وضبط 3 آخرين في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف أحد العناصر الإجرامية المشاركة في إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية ومبادلته إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، ما أدى إلى مصرعه وبحوزته "بندقية آلية – قطعة من مخدر الحشيش – مبلغ مالي".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد مكان اختباء المتهمان في الواقعة "شقيقان" بمسكنهما بقرية دروة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، كما أسفرت التحريات عن قيام عنصران إجراميان "عاطل مُقيم بقرية دروة-محكوم عليه في قضايا حيازة سلاح ناري وذخائر واستعراض قوة -سلاح ناري"، و"عاطل مُقيم بذات القرية-محكوم عليه في قضيتين حيازة سلاح ناري وذخائر واستعراض قوة -سلاح ناري" بالاشتراك في واقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات واختباء أحدهما بمسكنه والآخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بأمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة فريق البحث المشكل مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف جميع المتهمين في ذات الوقت.

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وحال استهداف المتهم الأخير بمكان اختبائه بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور قامت القوات بمبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وبحوزته "بندقية آلية و21 فارغ لطلقات آلية".

كما أسفرت باقي المأموريات عن ضبط باقي المتهمين بمساكنهم بقرية دروة وبحوزة المتهم الأول "بندقية آلية وبخزينتها 13طلقة لذات العيار"، بحوزة المتهم الثاني "كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام"، بحوزة المتهم الثالث "بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات لذات العيار".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.