سقوط عصابة النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابة النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل للخارج، بمنطقة حدائق القبة.

تمكن المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والرواد أحمد المغازي، وأحمد شاكر، وأحمد حشاد، وأحمد عريان، ضباط مباحث القسم، من ضبط كلٍ من صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 14 قضية "تبديد، خيانة أمانة، نصب"، مسجل شقي خطر سرقات متنوعة سبق اتهامه في 19 قضية متنوعة، شقيقتين إحداهما مطلوب التنفيذ عليها في قضيتي تبديد، ضرب وعثر بحوزتهم على 33 جواز سفر خاصة بأسماء مختلفة، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية مقابل مبلغ مالي 32 ألف جنيه للشخص.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، والنقيب حسام فؤاد، رئيس العمليات، إلى النيابة العامة.