أدوات المائدة في عصر الخديوي إسماعيل برسالة ماجستير بجامعة القاهرة.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة الديب:

تعقد في كلية الآثار بجامعة القاهرة، يوم السبت المقبل، مناقشة رسالة ماجستير للباحثة الصحفية، ميرفت أبوزيد، وتحمل عنوان "أدوات المائدة في عصر الخديوي إسماعيل المحفوظة بمتاحف قصر عابدين – دراسة أثرية فنية لمجموعة جديدة 1279- 1296هـ | 1863- 1879م".

وتضم لجنة مناقشة الرسالة كل من: الأستاذ الدكتور جمال عبدالرحيم إبراهيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، الدكتورة شادية الدسوقي عبدالعزيز أستاذة الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة طلعت عبدالنعيم رئيس قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة، الدكتور رأفت عبدالرازق أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا.