الأحد.. الأوقاف تفتتح المؤتمر الـ30 للشئون الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تعقد وزارة الأوقاف، صباح الأحد والاثنين المقبلين، المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الأربعاء، أن المؤتمر يعقد بمشاركة دولية واسعة، وعلى مستوى متميز من أهل العلم والفكر والثقافة، والعديد من قيادات المؤسسات الدينية الرسمية من مختلف دول العالم من وزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية، وبحضور نحو 500 عالم ومثقف وإمام، منهم أكثر من 150 من خارج مصر من مختلف دول العالم.
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