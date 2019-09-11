محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.
ووجه مجلس الوزراء الشكر للعاملين في مختلف التخصصات الطبية على الجهود التي يبذلونها من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مناشدًا جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي أو التجاوز في حق من يقومون بواجباتهم لخدمتهم.
ووجه المجلس بدراسة تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أي مخالفات في هذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه حكومي بشأن الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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