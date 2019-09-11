مصر | ننشر أسماء 8 متهمين محكوم عليهم بالحبس سنة بقضية أحداث شغب "عفروتو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء 8 متهمين محكوم عليهم بالحبس سنة بقضية أحداث شغب "عفروتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالحبس سنة وغرامة 100 جنيه، وهم "كريم حنفي، ياسر شاكر، كريم محمود، محمد محمود، إسلام عبد الظاهر، سعيد عبد الظاهر، مصطفى محمد، شادي أحمد".
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر احمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.
وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.
وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن.
وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.