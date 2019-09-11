مصر | ننشر أسماء 8 متهمين محكوم عليهم بالحبس سنة بقضية أحداث شغب "عفروتو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء 8 متهمين محكوم عليهم بالحبس سنة بقضية أحداث شغب "عفروتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 8 متهمين بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 100 جنيه، وبراءة 94 آخرين، في الحكم على 102 متهم "مخلى سبيلهم"، لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم.

وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالحبس سنة وغرامة 100 جنيه، وهم "كريم حنفي، ياسر شاكر، كريم محمود، محمد محمود، إسلام عبد الظاهر، سعيد عبد الظاهر، مصطفى محمد، شادي أحمد".

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر احمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

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