مصر | مصرع وإصابة 10 مواطنين في سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 10 مواطنين في سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 10 أشخاص مصرعهم في سقوط سيارة أجرة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب، أعلى محور صفط اللبن وسقوطها بالأسفل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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