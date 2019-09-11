مصر | حبس 3 عاطلين لسرقتهم خليجي بالإكراه في الوايلي

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الوايلي، بأن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء سيره بدائرة القسم، بصحبة صديقه ظهر لنا 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية قاموا بإيقافهم والتعدي عليهما بالضرب واستولوا من الأول على (مبلغ مالي- هاتف محمول – وحدة شحن) ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات الازمة وجمع المعلومات تمكن مباحث شرطة الوايلي التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم.

وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المبلغ، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين، اعترف بتدبير الواقعة نظرًا لصداقتة وعلمه بحيازته لمبالغ مالية فخطط لسرقته، حيث استعان بالمتهمين واتفق معهم على استدراج المبلغ وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وكذلك الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيايه التحقيق.

وتنص على جنايات السرقة بالإكراه المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جرح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.