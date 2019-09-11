مصر | بزعم "التسفير للخارج".. حبس صاحب مكتب مقاولات و2 آخرين بتهمة النصب بحدائق القبة

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط كل من: صاحب مكتب مقاولات، مطلوب التنفيذ عليه في 14 قضية نصب، ومسجل خطر متهم في 19 قضية، وشقيقين مطلوب التنفيذ عليهما في قضايا ضرب وتبديد.

وعثر بحوزتهم على ( 33 جواز سفر خاصة بأسماء مختلفة - هاتف محمول خاص بالمتهم الأول) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية مقابل مبلغ مالي 32 ألف جنيه للشخص.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط شخص نصب على 2 آخرين، واستيلائه على 82 ألف جنيه بزعم تسفيرهم للدول العربية.

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وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بلاغا من شخصين مقيمان بالغربية، ضد أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ 82 ألف جنيه، مقابل تسفير ذويهم إلى إحدى الدول العربية، وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

وعقوبة النصب والاحتيال التي أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

