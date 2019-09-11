مصر | لليوم الثاني.. بدء محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. بدء محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر مجمع المحاكم بشمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الدائرة 26 لليوم الثاني على التوالي، أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء لتعذر حضور المتهمين من محبسهم بجلسة أمس، وحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية.

وبجلسة اليوم حضر المتهمين وتم إيداعهم بقفص الاتهام وتستمع المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وتصدر قرارها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.

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