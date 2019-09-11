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مصر | رجال المسطحات المائية ينقذون شابا ألقى بنفسه في مياه النيل.. والسبب "خلافات عائلية"

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أنقذت إدارة شرطة المسطحات بالقاهرة، أحد الأشخاص حاول الانتحار بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل لمروره بخلافات عائلية.
ولاحظت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة قصر النيل محاولًا الانتحار.
وعلى الفور أمكن انتشاله وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر بأنه قام بإلقاء نفسه بنهر النيل محاولًا الانتحار لمروره بخلافات عائلية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


وانتحرت فتاة حرقا بسكب السولار على جسدها وإشعال النار في نفسها، بسبب خلافات عائلية، بمنطقة الزواية الحمراء.

وعلى الفور كلفت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار محمد عياد مدير النيابة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الفتاة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استدعت النيابة أهلية الفتاة للاستماع إلى أقوالهم.

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وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لفتاة عشرينية العمر مصابة بتفحم كامل بالجسد، نتج عنه توقف في الوظائف الحيوية مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بمصرع فتاة أشعلت النيران فى جسدها وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ وبالفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "ريهام. ش" تبلغ من العمر 22 سنة، قامت بوضع مادة السولار على جسدها ثم أشعلت النيران فى نفسها وإصابة والدها بحروق فى اليد أثناء محاولته إنقاذها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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