مصر | رجال المسطحات المائية ينقذون شابا ألقى بنفسه في مياه النيل.. والسبب "خلافات عائلية"

وعلى الفور أمكن انتشاله وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر بأنه قام بإلقاء نفسه بنهر النيل محاولًا الانتحار لمروره بخلافات عائلية.

ولاحظت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة قصر النيل محاولًا الانتحار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.