مصر | "33 جواز سفر مزور".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي السفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "33 جواز سفر مزور".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من: صاحب مكتب مقاولات، مطلوب التنفيذ عليه في 14 قضية "تبديد، خيانة أمانة، نصب"، ومسجل خطر متهم في 19 قضية، وشقيقين مطلوب التنفيذ عليهما في قضايا ضرب وتبديد.

وعثر بحوزتهم على ( 33 جواز سفر خاصة بأسماء مختلفة - هاتف محمول خاص بالمتهم الأول) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية مقابل مبلغ مالي 32 ألف جنيه للشخص.